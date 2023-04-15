В акции участвуют тысячи новосибирцев. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Стал известен точный маршрут шествия «Бессмертного полка» в Новосибирске 2023. Организаторы решили соблюсти традиции: участники акции пройдут по Красному проспекту от дома № 3 по Октябрьской магистрали до Дома офицеров.

Начнется шествие в 10.45: «Бессмертный полк» пройдет по центру города сразу после того, как закончится Парад Победы.

Организаторы просят всех желающих поучаствовать в акции приходить к месту сбора заранее - к 10.00. После шествия для всех участников будет организована военно-патриотическая программа.

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