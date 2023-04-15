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НовостиОбщество15 апреля 2023 18:45

В Новосибирске православные вышли на крестный ход на Пасху

Он прошел в Вознесенском кафедральном соборе
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Крестный ход отправился из Вознесенского кафедрального собоора. Фото: https://vk.com/novosibeparshia

Крестный ход отправился из Вознесенского кафедрального собоора. Фото: https://vk.com/novosibeparshia

Ночью в субботу, 16 апреля, верующие после ночной пасхальной службы в Вознесенском кафедральном соборе совершили крестный ход.

Чтобы шествие прошло без ЧП, заранее перекрыли движение на улице Советской. Участвовали в шествии сотни горожан, которые вместе со священнослужителями прошли вокруг храма. Участвовали в шествии не только взрослые, но и дети. Сопровождали шествие полицейские - опять же в целях безопасности.

Откроют движение по улице Словестской уже через два часа - в четыре утра 16 апреля.

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