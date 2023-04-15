В Новосибирске полиция начала проверку после поджога автомобиля на Ватутина

Машина полностью выгорела. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Полиция начала проверку после поджога автомобиля на улице Ватутина в Новоисбирске. Напомним, в пятом часу ночи мужчина разбил стекло Toyota Camry, что-бросил в салон иномарки, после чего машина загорелась. Жильцы дома, во дворе которого случилось ЧП, вызвали пожарных.

В итоге легковушка полностью выгорела. Сейчас во всех обстоятельствах случившегося разбирается полиция.

- Проводится проверка, - пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области. - Устанавливается личность мужчины, который поджег автомобиль.

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