Депутаты Заксобрания Новосибирской области вновь встретились с семьями мобилизованных

Чиновники пообещали: без внимания не останется ни одна просьба. Фото: https://zsnso.ru/

В пятницу, 14 апреля, помощник депутата Заксобрания и чиновники из социальных ведомств приехали в Быстровский сельсовет Новосибирской области. Цель визита: выяснить, в чем нуждаются семьи военных, а также ответить на интересующие вопросы. Информация об этом появилась на сайте Заксобрания НСО.

— Мать военнослужащего попросила решить вопрос с льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг. Другая женщина обратилась с просьбой по ремонту крыши дома. Вопросы мобилизованных ребят касались выплат и присвоения статуса ветерана боевых действий, — указано в публикации ведомства.

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив пообещал: все поставленные на встрече вопросы не останутся без внимания.

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