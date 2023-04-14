Новосибирская прима-балерина Одинцова возглавила балетную труппу НОВАТа

Коллеги Анны уверены: балерина с задачей справится.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
В Новосибирске руководителем балетной труппы НОВАТа стала прима-балерина, заслуженная артистка России Анна Одинцова. Информация об этом появилась на сайте театра в пятницу, 14 апреля.
— Анна Викторовна будет совмещать обязанности руководителя балетной труппы НОВАТа с должностью художественного руководителя Новосибирского государственного хореографического училища, — указано в публикации.
Директор колледжа одобрил новую должность примы-балерины, заявив, что Анна как никто другой сможет обеспечить должный уровень подготовки артистов.
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