Замглавы Краснозерского района будут судить за покупку аварийного дома для многодетной семьи

Замглавы Краснозерского района Новосибирской области будут судить за покупку аварийного дома многодетной семье. Фото: прокуратура НСО

Замглавы Краснозерского района Новосибирской области будут судить за покупку аварийного дома многодетной семье. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий по статье 286 УК РФ.

— По версии следствия, в августе прошлого года администрация Краснозерского района приобрела за счет бюджетных средств жилой дом для последующего предоставления нуждающейся в улучшении жилищных условий многодетной матери, — рассказали в областной прокуратуре. — Будучи председателем приемочной комиссии, обвиняемый убедил остальных ее членов в том, что жилье соответствует требованиям муниципального контракта и велел им подписать акт приемки без проведения экспертизы. После этого дом отдали женщине с детьми.

В декабре 2022 года выяснилось, что жить в таком доме невозможно, поскольку он требует капитального ремонта. В результате действий администрации, бюджету района был причинен ущерб в 5, 7 миллионов рублей.

Дело замглавы направлено в Краснозерский суд. Ему грозит до 10 лет колонии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber