В мэрии Новосибирска рассказали, будут ли сносить школу, построенную Крячковым в прошлом веке

Старую школу сносить не планируют. Фото: Иван МАКЕЕВ

В мэрии Новосибирска рассказали, планируют ли сносить объект культурного наследия — школу, построенную архитектором Андреем Крячковым в начале 20 века.

— Здание школы по улице Якушева, 21, построенное в 1912 году — объект культурного наследия регионального значения и охраняется законом. Поэтому его снос не планируют, — пояснили КП-Новосибирск в мэрии Новосибирска.

Также в муниципалитете рассказали, что рядом с памятником архитектуры построят еще одну школу на 825 мест. Старое здание будут восстанавливать.

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