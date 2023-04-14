В Новосибирске закрыли нелегальную заправку на колесах в Плющихинском жилмассиве

В Новосибирске закрыли незаконную автозаправку. Фото: прокуратура НСО.
В Октябрьском районе закрыли мобильную заправку на улице Татьяны Снежиной, 48. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В отношении незаконного предпринимателя составили административный протокол, автомобиль-заправку изъяли.
Кроме того, скоро закроют и контейнерную АЗС по улице Федосеева, 8. Районная прокуратура установила, что заправка стоит на земельном участке, который не предназначен для этих целей. Возбуждено административное дело. Директору АЗС внесли представление с требованием освободить участок.
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