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НовостиОбщество14 апреля 2023 6:24

Прокуратура потребовала от мэрии контролировать уборку мусора и наледи в Новосибирске

Новосибирцев расстраивает состояние города
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Прокуратура потребовала от новосибирских чиновников усилить контроль за уборкой города.

Прокуратура потребовала от новосибирских чиновников усилить контроль за уборкой города.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новосибирская прокуратура потребовала от чиновников в кратчайшие сроки очистить город от мусора и льда. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мэру и главам администраций районов внесены представления за ненадлежащий контроль в области благоустройства.

Прокуроры потребовали тщательнее следить за уборкой скопившегося на улицах мусора, сосулек, снега и наледи в городе, а также незаконных надписей и рекламы на стенах.

– Это крайне негативно сказывается на внешнем облике областного центра и вызывает обоснованное недовольство у граждан, – заявили в прокуратуре.

Ответственность за соблюдение порядка лежит на городских властях. Специалисты надзорного органа проконтролируют, как чиновники выполняют свои задачи.

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