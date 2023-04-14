В Первомайском районе Новосибирска 27 апреля перекроют улицу Маяковского

В Новосибирске перекроют улицу Маяковского из-за забега.
Фото: Василий Вахрин
В Новосибирске перекроют улицу Маяковского через две недели, 27 апреля. В документах на сайте мэрии города сообщают, что ограничение связано с проведением 58-ой районной легкоатлетической эстафеты памяти Героя Советского Союза Д. И. Сигова, посвященной Дню Победы.
Движение автомобилей ограничат с 11 до 16 часов на участке улицы Маяковского от дома № 7 по улице Физкультурной до дома № 1 по улице Эйхе.
На отрезке разместят предупреждающие дорожные знаки, стоянка там будет запрещена с 7 утра.
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