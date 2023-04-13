В Новосибирске в 2023 году благоустроят шесть скверов

В 2023 году в Новосибирске будут благоустраивать 6 парков. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске в 2023 году проведут благоустроительные работы в шести скверах и парках. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Глава отдела сопровождения проектов благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска Светлана Гижицкая рассказала о том, что в парках в центре города стоят очень старые деревья – некоторым более ста лет.

– В таких случаях мы проводим частичную замену и реконструкцию, но максимально сохраняем все старовозрастные здоровые деревья, а те из них, которые находятся в аварийном состоянии, заменяем. При этом замены не должны нарушать гармонию внутри скверов, – говорит Светлана Гижицкая.

В этом году специалисты будут заниматься благоустройством Первомайского сквера, Сквера Героев Донбасса, сквера «Радуга», зеленых зон на улицах Фадеева, Сибиряков-Гвардейцев, а также сквера «Учительский».

Кроме того, в 2023 году разработают проект парка-набережной в пойме реки Иня и объявят конкурс на поиск подрядчика, в 2024 году там уже приступят к работам.

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