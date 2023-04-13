Автоперевозчики предложили мэру Новосибирска переделать улицу Софийскую в трассу

Мэру предложили переделать улицу Софийскую в трассу регионального значения. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Мэру Новосибирска Анатолию Локтю предложили реконструировать улицу Софийскую на ОбьГЭСе в Советском районе города. Обращение с целью сократить количество незаконно проезжающих транзитных грузовиков направил президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП) Вячеслав Трунаев. Об этом рассказали в пресс-службе СААП.

Несмотря на то, что в городе существует легальный транзитный коридор через город для маршрута от трассы «Иртыш» до Чуйского тракта, водители продолжают искать более легкие пути для проезда, несмотря на запрещающие знаки. Таким образом ежегодно разрушается асфальт на улице Софийской.

При этом эксперт уверен, что даже ее капитальный ремонт в 2023 году не позволит решить проблему. По мнению президента ассоциации, нужно либо полностью запретить движение грузовиков по данной улице, либо реконструировать ее. Вячеслав Трунаев предлагает мэру изменить состояние дороги, чтобы оно соответствовало современным нормам региональных трасс: усилить несущую способность полотна.

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