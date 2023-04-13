В Новосибирске из-за массового ДТП заблокировали движение через тоннель на Нижней Ельцовке

Из-за ДТП проезд через тоннель оказался заблокирован. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром в четверг, 13 апреля, в тоннеле на Нижней Ельцовке произошло массовое столкновение автомобилей. Поблизости в реку упали «Жигули». Очевидцы опубликовали фото в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

В Новосибирске произошло ДТП на Нижней Ельцовке, автомобиль рухнул в реку. Фото: скриншот АСТ-54.

Свидетели происшествия сообщают, что пострадавших в аварии нет. Пробка образовалась при повороте с улицы Лесосечной на Бердское шоссе. Сейчас движение восстановлено.

В ГИБДД пока не прокомментировали подробности ДТП.

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