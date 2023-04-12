Новосибирец продает газету «Комсомольская Правда» от 13 апреля 1961 года — сколько он за нее просит

Репринт газеты 1961 года новосибирец продает за 250 рублей. Фото: предоставлено автором публикации.
Житель Новосибирска продает газету «Комсомольская Правда» от 13 апреля 1961 года. В среду, 12 апреля, корреспондент КП-Новосибирск нашел в интернете несколько объявлений о продаже газет, приуроченных к полету первого человека в космос. Первая — репринт «Правды», а вторая — оригинал «Комсомольской Правды». Обе о событиях 1961 года.
— Это репринт газеты «Правда» от 13 апреля 1961 года — точная копия оригинала, напечатанная в 2016 году. Мне досталось больше десяти таких экземпляров, когда покупал дачу. Несколько оставил себе, а остальные решил продать за символическую цену — 250 рублей, — рассказал продавец.
Сибиряк успел продать уже 4 таких копии. Фото: предоставлено автором публикации.
Он уже успел продать 4 таких газеты — осталось 5 штук.
В Новосибирске есть и коллекционеры, которые предлагают оригинал «Комсомольской Правды», напечатанный в 1961 году и приуроченный к тому же событию.
Оригинал газеты стоит в несколько раз дороже. Фото: скриншот объявления.
Цена на него, конечно, выше — от 4 000 рублей. Продавцы не торгуются.
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