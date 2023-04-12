«Кричали матом и угрожали»: под Новосибирском полиция ищет подростков, которых обвинили в угрозах матери с ребенком

Произошедшим заинтересовались в полиции. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Искитиме компания подростков обматерила маму с ребенком. Об этом рассказали местные жители в соцсетях. По их словам, произошел инцидент во вторник, 11 апреля.

— Малолетние невоспитанные дети кинулись толпой на мою маму, с ребёнком выходившую из подъезда! Она просила их отойти от двери, они ее не выпускали, а в ее адрес полетели оскорбления матом и угрозы, — написала одна из местных жительниц в паблике Вконтакте «Подслушано Искитим». — До этого на этих же детей жаловалась одна из жильцов дома, тоже рассказывала, что ее обматерили эти же дети, и о том, как они бегают по подъезду, пинают двери и плюют в них.

Произошедшим заинтересовались в полиции. Сейчас органы устанавливают личности подростков.

— По данному факту сообщений и заявлений в полицию не поступало. В настоящий момент сотрудниками ПДН проводятся мероприятия, направленные на установление законных представителей несовершеннолетних, изображенных на фото. С ними будет проведена профилактическая работа, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber