В Новосибирске около Краеведческого музея разрушилась плитка

У Краеведческого музея в Новосибирске разрушилась плитка. Фото: предоставлено Игорем
У Краеведческого музея в Новосибирске разрушилась плитка. Фото огороженного лентами участка появилось в группе «АСТ-54».
Как сообщила автор публикации, печальная картина наблюдается с выходных. Однако никто не спешит браться за ремонт.
− Пришла весна, растаял снег, а вместе с ним и асфальт, − отреагировала в комментариях одна из подписчиц.
Спустя несколько часов на месте заметили рабочих, разбирающих плиты. Фото прикрепил местный житель по имени Игорь.
− Оперативно. Два часа спустя начался ремонт, − отметил сибиряк.
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