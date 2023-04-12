В Новосибирске около Краеведческого музея разрушилась плитка

У Краеведческого музея в Новосибирске разрушилась плитка. Фото: предоставлено Игорем

У Краеведческого музея в Новосибирске разрушилась плитка. Фото огороженного лентами участка появилось в группе «АСТ-54».

Как сообщила автор публикации, печальная картина наблюдается с выходных. Однако никто не спешит браться за ремонт.

− Пришла весна, растаял снег, а вместе с ним и асфальт, − отреагировала в комментариях одна из подписчиц.

Спустя несколько часов на месте заметили рабочих, разбирающих плиты. Фото прикрепил местный житель по имени Игорь.

− Оперативно. Два часа спустя начался ремонт, − отметил сибиряк.

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