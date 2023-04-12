Прокуратура не допустила незаконные увольнения спасателей с новосибирского авиапредприятия

Транспортная прокуратура не допустила увольнений спасателей с авиапредприятия.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области оператор регионального аэропорта хотел незаконно уволить трех руководителей поисковых и аварийно-спасательных служб. Об этом сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.
Трех авиаспециалистов хотели уволить в декабре прошлого года, но прокуратура вовремя обнаружила этот факт и признала приказ руководителя незаконным. Если бы сотрудников сократили, режим круглосуточного дежурства аварийно-спасательного отряда был бы нарушен.
Все сотрудники, оказавшиеся под угрозой увольнения, сохранили свои должности.
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