Прокуратура не допустила незаконные увольнения спасателей с новосибирского авиапредприятия

Транспортная прокуратура не допустила увольнений спасателей с авиапредприятия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области оператор регионального аэропорта хотел незаконно уволить трех руководителей поисковых и аварийно-спасательных служб. Об этом сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

Трех авиаспециалистов хотели уволить в декабре прошлого года, но прокуратура вовремя обнаружила этот факт и признала приказ руководителя незаконным. Если бы сотрудников сократили, режим круглосуточного дежурства аварийно-спасательного отряда был бы нарушен.

Все сотрудники, оказавшиеся под угрозой увольнения, сохранили свои должности.

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