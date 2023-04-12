Священник объяснил новосибирцам, можно ли делать уборку дома в канун Пасхи

Батюшка рассказал, когда можно убираться дома перед Пасхой. Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, можно ли убираться дома перед Пасхой в другой день Страстной седмицы, кроме четверга. Об этом КП-Новосибирск рассказал священник, помощник управляющего Новосибирской епархией по представительским вопросам Александр Сахненко.

– Есть Чистый четверг – это день, в который нужно убираться в перерывах между важными богослужениями. В субботу желательно не убираться. Но греха в любом случае не будет, если в остальные дни, кроме четверга, для уборки найдется свободное время. Однако лучше распределить время, чтобы в спешке не убираться весь день перед святым праздником, а потом проспать ночную службу. Каждый из нас сам отвечает перед Богом за то, посвятил он Ему свое время, или занялся более привычными делами, – добавил батюшка.

Также священник отметил, что в Пасху нежелательно ездить на кладбище. Эта традиция, по словам Александра Сахненко, появилась в советское время, когда людей преследовали за посещение храма, и они уходили молиться в другое святое место – на кладбище, где их никто не трогал.

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