В Новосибирске «Тойота» сбила 11-летнего мальчика, переходившего дорогу

В Ленинском районе Новосибирска иномарка сбила ребенка. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Ленинском районе Новосибирска иномарка сбила ребенка. ДТП случилось утром в среду, 12 апреля.

— 40-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» ехал по улице Фасадная в сторону улицы Забалуева. Около дома № 20а на улице Фасадной он сбил 11-летнего мальчика, переходившего дорогу не по переходу, — сообщили в городской Госавтоинспекции.

Пострадавшего школьника доставили в больницу для уточнения травм. На месте ДТП работал наряд ДПС, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber