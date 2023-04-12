В Новосибирске «Тойота» сбила 11-летнего мальчика, переходившего дорогу

В Ленинском районе Новосибирска иномарка сбила ребенка. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Ленинском районе Новосибирска иномарка сбила ребенка. ДТП случилось утром в среду, 12 апреля.
— 40-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» ехал по улице Фасадная в сторону улицы Забалуева. Около дома № 20а на улице Фасадной он сбил 11-летнего мальчика, переходившего дорогу не по переходу, — сообщили в городской Госавтоинспекции.
Пострадавшего школьника доставили в больницу для уточнения травм. На месте ДТП работал наряд ДПС, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер