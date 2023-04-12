Мигранты из Узбекистана проголосуют за поправки в конституцию своей страны в Новосибирске

В Новосибирске участок референдума №35 будет работать по улице Ломоносова, 55Б. Фото: https://uzconsulate.ru/

В Новосибирске мигранты из Узбекистана смогут проголосовать за поправки в конституцию своей страны. Об этом сообщили в Посольстве Узбекистана в России во вторник, 11 апреля.

— Голосование за принятие Конституции в новой редакции пройдет 30 апреля по всей территории Узбекистана, а также в избирательных участках, созданных при дипломатических и консульских учреждениях республики за рубежом. Откроется и избирательный участок на территории Посольства в Новосибирске, — рассказали в посольстве.

В Новосибирске участок референдума №35 будет работать по улице Ломоносова, 55Б.

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