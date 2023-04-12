В новосибирском роддоме начнут выдавать свидетельства о рождении ребенка

В Областном перинатальном центре в Новосибирске будут выдавать свидетельства о рождении ребенка. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Областном перинатальном центре в Новосибирске будут выдавать свидетельства о рождении ребенка. Теперь оформить документ можно будет без лишних хлопот, не покидая стен роддома.

В центре открылось отделение Кировского ЗАГСа. Оно начало работать со вторника, 11 апреля, сообщили в пресс-службе Областной клинической больницы.

Для оформления документа маме нужно предоставить справку о рождении ребенка, паспорта обоих родителей или только ее паспорт, а также свидетельство о браке (при наличии). Готовое свидетельство выдадут на руки в день обращения к специалисту.

− Это действительно очень удобно − пройти процедуру государственной регистрации и получить свидетельство о рождении ребенка здесь же, в роддоме. В ряде российских регионов это уже практикуется, и мы рады, что Новосибирск теперь в их числе, − отметили в больнице.

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