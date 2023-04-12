В Новосибирской области осудили мать, которая обманула сына на 3 миллиона рублей

Пожилая сибирячка обманула сына на 3 миллиона рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительницу Карасукского района Новосибирской области осудили за мошенничество — она пыталась оставить без жилья малолетнего сына. Об этом сообщили с СУ СК по региону в среду, 12 апреля.

— В августе 2021 года в органах опеки 62-летней осужденной разрешили продать дом несовершеннолетнего сына. Взамен она обязалась купить в его собственность квартиру в городе Карасуке. Однако мошенница присвоила себе 3 миллиона рублей от продажи дома, лишив сына права на жилье, — указано в публикации ведомства.

По статье о мошенничестве в особо крупном размере, повлекшем лишение права гражданина на жилье, сибирячку осудили на 3 года и 6 месяцев условного срока.

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