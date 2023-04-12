«У него там похоронена жена»: стали известны подробности смерти таксиста на кладбище в Новосибирской области

Мужчина пропал 11 марта. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

Появились подробности смерти 48-летнего таксиста на кладбище в Новосибирской области. Напомним, что мужчину искали с 11 марта в рабочем поселке Чаны. В день исчезновения он отвез свой автомобиль на работу, в магазине купил бутылку коньяка.

- Его нашли на кладбище, где похоронена его жена. Они были вместе много лет, его супруга умерла в январе от онкологии. Он регулярно ходил к ней на могилу, - рассказали КП-Новосибирск родственники таксиста.

Причина смерти мужчины еще неизвестна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лежал на кладбище: родственники найденного мертвым новосибирского таксиста раскрыли подробности его гибели

Новосибирского таксиста, пропавшего месяц назад, нашли на кладбище (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber