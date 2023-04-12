«У него там похоронена жена»: стали известны подробности смерти таксиста на кладбище в Новосибирской области

Мужчина пропал 11 марта. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"
Появились подробности смерти 48-летнего таксиста на кладбище в Новосибирской области. Напомним, что мужчину искали с 11 марта в рабочем поселке Чаны. В день исчезновения он отвез свой автомобиль на работу, в магазине купил бутылку коньяка.
- Его нашли на кладбище, где похоронена его жена. Они были вместе много лет, его супруга умерла в январе от онкологии. Он регулярно ходил к ней на могилу, - рассказали КП-Новосибирск родственники таксиста.
Причина смерти мужчины еще неизвестна.
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