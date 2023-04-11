Врач из Новосибирска рассказала, какое время суток лучше всего подходит для занятия сексом

Врач рассказала, как подобрать идеальное время в сутках для секса. Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, какое время лучше всего выбрать для любовных утех. Состояние человека – и эмоциональное, и физическое, и психологическое – подчиняется биоритмам. Как рассказала КП-Новосибирск врач-гинеколог, медицинский директор сети новосибирских клиник Татьяна Овсянникова, также есть и сексуальные биоритмы – индивидуальные ритмические изменения половой активности.

Эти изменения зависят от факторов внешней среды и социальных условий, конституции тела, времени суток и сезона. Например, весной и летом сексуальная активность резко повышается за счет всплеска гормональной активности.

Многое зависит от возраста. Гинеколог рассказывает, что до 25 лет мужчина находится в состоянии гиперсексуальности, а женщину, наоборот, больше интересует чувство влюбленности – платонические отношения. Потребность в сексе у женщин возрастает к 30-39 годам, когда у мужчин она снижается. Половое угасание происходит примерно в 60 лет или позднее.

– Время суток, когда лучше всего заниматься сексом – это моменты, когда активность половых гормонов наиболее высока. С 6 до 11 часов для женщин – время сна, и гормоны просыпаются ближе к 12 часам дня. А вот у мужчин тестостерон начинает вырабатываться именно в утреннее время: к 9 часам утра концентрация гормона уже превышает среднесуточную примерно в полтора раза. Рабочее время – с 11 до 17 часов, как ни обидно – самое подходящее время для занятия сексом. Пик сексуальной активности у мужчин – примерно в 16 часов, к этому времени достаточно сильно поднимается уровень эстрогенов у женщин. После работы, с 17 до 20 часов, уровень половых гормонов минимален – при этом мужчинам достаточно короткого отдыха, а у женщин сексуальность восстанавливается только ближе к 22 часам. К полуночи процессы в организме замедляются, и активность, соответственно, снижается, – рассказала КП-Новосибирск Татьяна Овсянникова.

Кроме того, желание зависит от индивидуальных особенностей организма каждого человека, нейронных связей, от того, «сова» человек или «жаворонок», у женщин – от менструального цикла. При этом доктор отмечает, что человек как разумное существо может преодолевать воздействие всех этих факторов.

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