Мужчину искали больше двух недель. Фото: Станислав Надалинский
В Новосибирской области поиски мужчины в синей куртке закончились трагедий. Напомним, что сибиряк пропал в рабочем поселке Чаны.
- Его нашли мертвым на кладбище. Причина смерти пока не установлена, - рассказала КП-Новосибирск родственница пропавшего.
Родственники предполагают, что ему могло стать плохо с сердцем. Точная причина будет известна только после экспертизы.
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