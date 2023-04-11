Мужчину искали больше двух недель. Фото: Станислав Надалинский

В Новосибирской области поиски мужчины в синей куртке закончились трагедий. Напомним, что сибиряк пропал в рабочем поселке Чаны.

- Его нашли мертвым на кладбище. Причина смерти пока не установлена, - рассказала КП-Новосибирск родственница пропавшего.

Родственники предполагают, что ему могло стать плохо с сердцем. Точная причина будет известна только после экспертизы.

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