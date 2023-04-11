В Новосибирске назвали даты сильнейших магнитных бурь в апреле 2023 года

Бури начнутся 20, 27 и 30 апреля.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В конце апреля в Новосибирске пройдет пик магнитных бурь. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН обещает магнитные бури 20, 27 и 30 апреля.
— Возмущенная магнитосфера также будет 18, 21, 26, 28 и 29 апреля, — сообщает сайт лаборатории.
Уровень бурь в целом ожидается слабый. Однако даже при них метеочувствительные люди ощутят недомогание. В эти дни нужно отказаться от алкоголя и курения, не есть жирную пищу и больше высыпаться. Если есть силы - сделать легкую гимнастику. Если человек начинает бояться, то можно принять успокоительное: отвар валерианы, драже валерианы под язык или глицин. В случае повышения давления вызвать врача.
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