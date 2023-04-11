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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 2:04

В Новосибирской области 30-летняя мошенница построила финансовую пирамиду, заработав 46 миллионов рублей на доверчивых вкладчиках

Всего жертвами предпринимательницы стали 33 человека
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Жительница Новосибирской области обманула 33 человека на 46 миллионов рублей.

Жительница Новосибирской области обманула 33 человека на 46 миллионов рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Карасукском районе под суд пойдет 30-летняя бизнес-леди. Ее обвиняют в мошенничестве по предварительному сговору в особо крупном размере – ущерб составил 46 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, девушка вместе с подельниками три года рассказывала местным жителям о возможности вкладов с последующей ежемесячной выплатой процентов. Она обещала вкладчикам, что вернет от 100 до 130 % годовых из исходной суммы.

Мечтая о легких деньгах, доверчивые жертвы мошенницы переводили средства на ее банковские счета, либо делали вклад наличными. Больше они своих денег не увидели.

Потерпевшими стали 33 человека. Они вложили в финансовую пирамиду более 46 миллионов рублей.

Больше половины этой суммы мошенница возместила еще до суда. Ей может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

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