В Новосибирской области 30-летняя мошенница построила финансовую пирамиду, заработав 46 миллионов рублей на доверчивых вкладчиках

Жительница Новосибирской области обманула 33 человека на 46 миллионов рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Карасукском районе под суд пойдет 30-летняя бизнес-леди. Ее обвиняют в мошенничестве по предварительному сговору в особо крупном размере – ущерб составил 46 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, девушка вместе с подельниками три года рассказывала местным жителям о возможности вкладов с последующей ежемесячной выплатой процентов. Она обещала вкладчикам, что вернет от 100 до 130 % годовых из исходной суммы.

Мечтая о легких деньгах, доверчивые жертвы мошенницы переводили средства на ее банковские счета, либо делали вклад наличными. Больше они своих денег не увидели.

Потерпевшими стали 33 человека. Они вложили в финансовую пирамиду более 46 миллионов рублей.

Больше половины этой суммы мошенница возместила еще до суда. Ей может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber