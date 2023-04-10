«Крестов не хватает»: новосибирец пожаловался на клумбы в форме гробов в детском саду

Оттаявшие серые клумбы напоминают новосибирцам гробы. Фото: предоставлено автором.

В Новосибирске житель Ленинского района недоволен цветочными клумбами в детсаду — по его мнению, они напоминают гробы. О своем возмущении он рассказал КП-Новосибирск в понедельник, 10 апреля.

— Не знаю, сколько уже они тут стоят. Наверное, года два как минимум — оттаяли некрашеные и неухоженные. Еще меня в этот детский сад родители водили, — рассказал новосибирец.

Мужчина решил рассказать об увиденном в соцсетях, показав фото необычных клумб. Сообщением заинтересовалась мэрия города: в комментариях к записи работники муниципалитета написали, что вопрос передан департаменту образования региона.

А вот в комментариях под постом мнения сибиряков разделились: одни ужасаются такому дизайнерскому решению, а другие считают, что достаточно лишь посадить цветы и покрасить клумбы, чтобы картина перестала быть пугающей.

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