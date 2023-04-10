В Новосибирской области дошло до суда дело о мошенничестве на 46 миллионов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирской области дошло до суда дело о мошенничестве на 46 миллионов рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение против 30-летней жительницы Карасука. По версии следствие с 2019 по 2022 годы она вместе с подельниками обманывала местных жителей. Собирала с них деньги и обещала ежемесячно выплачивать от 100 до 130 процентов. Но делать этого не стала.

— Пользуясь тем, что люди ей доверяли, обвиняемая убеждала их переводить денежные средства на ее банковские счета либо передавать денежные средства наличными, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по возврату средств, — сообщили в областной прокуратуре.

Потерпевшими по этому делу признали 33 человека, а общий ущерб составил 46 миллионов. 26 из них женщина уже выплатила.

Ее уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество группой лиц в особо крупном размере» направили в Карасукский районный суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber