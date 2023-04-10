Сначала облил горючим: в Новосибирске мужчина поджег автомойку на улице Трикотажной

Мужчина облил заправку горючим и поджег. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске мужчина поджег автомойку самообслуживания на улице Трикотажной 52/1. ЧП случилось около четырех часов ночи 10 апреля.

На кадрах ролика, опубликованного в паблике «АСТ-54» Вконтакте, видно, что мужчина сначала обливает постройку чем-то горючим, а потом, когда вспыхивает пламя, он убегает. Произошедшее попало на запись камеры видеонаблюдения.

В областном МВД пояснили, что по данному факту поступило сообщение в полицию, сейчас проводится проверка.

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