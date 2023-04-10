Сначала облил горючим: в Новосибирске мужчина поджег автомойку на улице Трикотажной

Мужчина облил заправку горючим и поджег. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске мужчина поджег автомойку самообслуживания на улице Трикотажной 52/1. ЧП случилось около четырех часов ночи 10 апреля.
На кадрах ролика, опубликованного в паблике «АСТ-54» Вконтакте, видно, что мужчина сначала обливает постройку чем-то горючим, а потом, когда вспыхивает пламя, он убегает. Произошедшее попало на запись камеры видеонаблюдения.
В областном МВД пояснили, что по данному факту поступило сообщение в полицию, сейчас проводится проверка.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер