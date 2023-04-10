«Толкнул ее, стал пинать»: в Новосибирске мужчина избил соседку у подъезда

Парень напал на соседку. Фото: предоставлено Евгением Майоровым

В Новосибирске жители одного из подъездов дома № 27 на улице Владимира Высоцкого жалуются на агрессивного соседа. По их словам, молодой человек часто ведет себя странно: портит общедомовое имущество и не дает покоя другим людям.

— Живет этот парень в доме уже давно, квартира у него прямо под квартирой моей мамы. И, сколько помним, он всегда себя странно вел. Говорил разные странные вещи, другие жильцы мне потом рассказали, что он проявлял странное внимание к девочкам маленьким, что они теперь боятся из квартиры выходить, когда его видят… Камеры ломал в лифте, — рассказал КП-Новосибирск Евгений Майоров. — Еще 1 апреля он увязался за моей мамой, когда она шла на работу. Он прямо босиком на лед вышел за ней из подъезда и говорил всякую ерунду. А вот 5 апреля он уже полностью одетый ее как будто поджидал, зашел за ней в лифт, также говорил какую-то ерунду, мол «я живу на 9 этаже». Мама особого внимания не обращала, как обычно. Только старалась отойти от него, когда они уже вышли на улицу. И, видимо, его это очень разозлило: он толкнул маму, она упала и он стал избивать ее руками и ногами. В итоге — ушибы и сотрясение мозга.

После случившегося Евгений вместе с мамой написал заявление в полицию. В областном ГУ МВД пояснили, что информация по данному факту уточняется.

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