Мокрый снег и сильный ветер: в Новосибирске 11 апреля похолодает до +1 градуса

В Новосибирске похолодает и пройдет мокрый снег. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вторая декада апреля начнется с температурных качелей. Погода 11 апреля будет пасмурная и снежная, а потепление сменится умеренными холодами.

— Будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром и днем небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Северо-западный ветер усилится до 16 метров в секунду, — предупреждает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью будет -4…+1 градус, местами до -9. Днем — 0…+5, местами до -5. В отдельных районах пройдет небольшой снег, мокрый снег, днем с дождем. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

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