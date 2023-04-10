В Новосибирской области с 10 апреля ограничили движение большегрузов

В Новосибирской области начали действовать временные ограничения на движение большегрузов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С понедельника, 10 апреля, в Новосибирской области начали действовать временные ограничения на движение большегрузов. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Речь идет об автодорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения. По ним не смогут проехать транспортные средства с нагрузкой на ось свыше пяти тонн.

Ограничения ввели по 21 мая. На этот период организуется так называемый «транспортный коридор».

− По «транспортному коридору» допускается проезд транспортных средств с грузом или без груза, нагрузка на ось которых не превышает требования, установленные постановлением правительства РФ, временные ограничения на него распространяться не будут, − уточнили в публикации.

Где смогут проехать большегрузы:

− км 14+108 – км 15+800 автодороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар»;

− км 17+603 − км 17+303 автодороги «Новосибирск – аэропорт Толмачево» («Толмачевское» кольцо);

− ул. Хилокская – ул. Петухова – Советское шоссе – ул. Мира – ул. Ватутина – Бугринский мост – ул. Большевистская – Старое шоссе – Бердское шоссе.

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