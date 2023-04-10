В Новосибирске в 2023 году откроют центр для управления энергосистемами Сибири

Открытие состоится в четвертом квартале 2023 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Системный оператор единой энергосистемы (СО ЕЭС) РФ в 2023 году планирует открыть в Новосибирске диспетчерские центры для управления энергосистемами Сибири. Об этом сообщил ТАСС министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

— Открытие состоится в четвертом квартале 2023 года, — пояснил Решетников.

В пресс-службе СО ЕЭС добавили, что строительство комплекса в Новосибирске повысит эффективность оперативно-диспетчерского управления энергосистемами пяти регионов. Помимо Новосибирской области, это затронет Алтайский край и Республику Алтай, Кемеровскую и Томскую области.

Кроме современного оборудования в новых зданиях будут созданы все условия по обеспечению безопасности, в том числе антитеррористической, для топливно-энергетического комплекса Сибири.

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