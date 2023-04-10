Перевозчик в Новосибирской области обратился в прокуратуру из-за отказа мэрии в новых маршрутах

Компания «СВ-Автолайн» обратилась в прокуратуру Новосибирской области на администрацию города Бердска. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Компания «СВ-Автолайн» обратилась в прокуратуру Новосибирской области на администрацию города Бердска, которая многократно отказывала в организации новых маршрутов. Перевозчик несколько раз пытался зайти в новые районы города, но все время получал отказ. По словам компании, ее лишают возможности для развития, а жителей города – удобного пассажирского транспорта.

— Мы изложили свои вопросы, с которыми постоянно сталкиваемся в своей предпринимательской деятельности с органами местного самоуправления. К сожалению, администрация всегда находит формальные поводы для отказа. Просим прокуратуру оценить правомерность их действий, — сообщила КП-Новосибирск директор компании «СВ-Автолайн» Надежда Москвина.

Перевозчик работает на рынке уже 15 лет. У компании есть свой автопарк, и она задействована на нескольких коммерческих маршрутах в Бердске.

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