Новосибирец принял участие в «Своей игре»: он единственный ответил на финальный вопрос

Семен Родыгин занял второе место. Фото: предоставлено героем публикации
Новосибирец Семен Родыгин принял участие в «Своей игре». Он попал на игру через общий отбор. Заполнил заявку в интернете, организаторы телешоу связались с ним и проверили уровень эрудированности.
- Съемки проходили в Москве две недели назад. Дорогу и проживание мне никто не оплачивал. Я всю игру был лидером, но выиграть не удалось. В шаге от победы помешала случайность, - рассказал КП-Новосибирск Семен Родыгин.
Как уточнил мужчина, он проиграл на двух вопросах-аукционах.
-Это вопросы со ставками. За один вопрос я не стал торговаться, а другой вопрос был сложным, а я начал за него торговаться, потому что не оставалось выбора, - говорит новосибирец.
В итоге Семен Родыгин занял второе место, не смотря на то, что даже ответил на финальный вопрос.
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