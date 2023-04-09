Новосибирец принял участие в «Своей игре»: он единственный ответил на финальный вопрос

Семен Родыгин занял второе место. Фото: предоставлено героем публикации

Новосибирец Семен Родыгин принял участие в «Своей игре». Он попал на игру через общий отбор. Заполнил заявку в интернете, организаторы телешоу связались с ним и проверили уровень эрудированности.

- Съемки проходили в Москве две недели назад. Дорогу и проживание мне никто не оплачивал. Я всю игру был лидером, но выиграть не удалось. В шаге от победы помешала случайность, - рассказал КП-Новосибирск Семен Родыгин.

Как уточнил мужчина, он проиграл на двух вопросах-аукционах.

-Это вопросы со ставками. За один вопрос я не стал торговаться, а другой вопрос был сложным, а я начал за него торговаться, потому что не оставалось выбора, - говорит новосибирец.

В итоге Семен Родыгин занял второе место, не смотря на то, что даже ответил на финальный вопрос.

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