«Несколько лет прилетает»: Белая цапля поселилась на льду под Новосибирском

Белая цапля поселилась на речке под Новосибирском. Фото: Администрация Верх-Тулинского сельсовета

Редкая белая цапля поселилась на льду реки Тулинка под Новосибирском. Видео опубликовала администрация Верх-Тулинского сельсовета «ВКонтакте».

- Весна пришла и на реке в районе ГТС в поселке 8 Марта вновь замечена белая цапля. Уже несколько лет подряд к нам прилетает эта редкая грациозная птица, - сообщили в сельсовете.

Орнитологи удивлены: обычно белые цапли живут в Юго-Западных районах Новосибирской области. Например. В Баганском, Купинском, Здвинском и на озере Чаны. Пару лет назад белая цапля кормилась в районе Разъезда Иня.

- Белые цапли чаще встречаются в юго западных районах НСО и преимущественно летом. Так рано в начале апреля увидеть их около Нска прежде не удавалось никому.Зимуют белые цапли в Прикаспийских Причерноморских и Средиземноморских странах. Причем особенностью миграционного поведения обоих видов называют то что молодые птицы возвращаются на родину не следующей весной а по достижении половозрелости - в возрасте трех или четырех лет. До этого они кочуют в названных южных странах. По видимому такой особенностью поведения и обьясняется появление белых цапель в новых районах и в неурочное время., - рассказал КП-Новосибирск орнитолог Алексей Яновский

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