Свалку устранили. Фото: прокуратура НСО
В Новосибирске ликвидировали свалку вдоль дороги. Она образовалась на улице Плахотного в Ленинском районе.
- В связи с выявленными нарушениями прокуратурой внесено представление директору МКУ «Ленинское» Новосибирска, которое незамедлительно рассмотрено, - сообщили в прокуратуре НСО.
После этого свалка на улице была устранена.
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