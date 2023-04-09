Свалку устранили. Фото: прокуратура НСО

В Новосибирске ликвидировали свалку вдоль дороги. Она образовалась на улице Плахотного в Ленинском районе.

- В связи с выявленными нарушениями прокуратурой внесено представление директору МКУ «Ленинское» Новосибирска, которое незамедлительно рассмотрено, - сообщили в прокуратуре НСО.

После этого свалка на улице была устранена.

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