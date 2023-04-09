«Мне бесконечно стыдно перед вами»: российский пианист Денис Стельмах проспал свой концерт в Новосибирске

Денис Стельмах приехал в Новосибирск с концертной программой. Фото: vk.com/stelmakhdenis

Российский пианист Денис Стельмах проспал свой концерт в Новосибирске. Он должен был состояться 7 апреля в ДК имени Октябрьской революции в 19.00.

- Мне бесконечно стыдно перед вами за сегодняшний конфуз и могу сказать, что у меня такое впервые. Опоздать на целый час на свой концерт. Такое произошло впервые в жизни. Из-за смены часовых поясов и ночного рейса я не спал и случайно задремал в отеле, а так как телефон стоял на беззвучном — я не услышал будильника. И лишь в 19:50 мне позвонили с ресепшена, что меня потеряли, - написал Денис Стельмах в своей группе «Вконтакте».

Пианист провел выступление только для тех, кто остался в зале.

- Вы можете прийти на мой концерт в понедельник, а если нет возможности, то верните билеты через сервис, - говорится в группе музыканта.

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