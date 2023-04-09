Водитель авто врезался в две припаркованные машины. Фото: скриншот из группы "АСТ-54"

В Новосибирске иномарка протаранила две стоящие во дворе машины. ДТП произошло ночью 9 апреля.

- 28-летний парень ехал за рулем машины «Ниссан Примера» и в пути следования напротив дома 92 по улице Забалуева совершил наезд на припаркованные автомобили «Субару Легаси» и «Рено Сандеро», - сообщили в Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД составили в отношение водителя иномарки административный протокол по статье -невыполнение законного требования о прохождении медосвидетельствования водителем, который вообще не имеет прав, либо лишен их.

- ДТП оформлено с материальным ущербом, без пострадавших, - уточнили в ведомстве.

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