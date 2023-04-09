Освящение вербы прошло 8 апреля. Фото: vk.com/novosibeparshia
В Новосибирске митрополит Никодим освятил вербы в Вознесенском кафедральном соборе. Об этом сообщили в группе «Новосибирская Митрополия».
- 8 апреля, в канун великого двунадесятого праздника Входа Господня в Иерусалим, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершил всенощное бдение в Вознесенском кафедральном соборе, - говорится в посте.
Уже после этого он освятил вербы.
На кадрах, сделанных в соборе, видно, что освятить вербы пришло сотни горожан.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер