Освящение вербы прошло 8 апреля. Фото: vk.com/novosibeparshia

В Новосибирске митрополит Никодим освятил вербы в Вознесенском кафедральном соборе. Об этом сообщили в группе «Новосибирская Митрополия».

- 8 апреля, в канун великого двунадесятого праздника Входа Господня в Иерусалим, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершил всенощное бдение в Вознесенском кафедральном соборе, - говорится в посте.

Уже после этого он освятил вербы.

На кадрах, сделанных в соборе, видно, что освятить вербы пришло сотни горожан.

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