«Собака прыгнула на дочь»: в Новосибирске овчарка напала на девушку, гулявшую со шпицем

В Новосибирске овчарка напала на девушку, гулявшую со шпицем. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирске овчарка напала на девушку, гулявшую со шпицем. Инцидент случился в Советском районе города. Большая собака была на улице вместе с хозяином, но без поводка.

— Мы шли по улице с дочкой, у нее на руках была наша собака — шпиц. И вот когда в поле зрения оказались овчарка с хозяином, наш песик, что логично, гавкнул на нее. И тут эта большая собака понеслась в нашу сторону — выгуливали-то ее без поводка. Дочь успела отвернуться, но овчарка на нее прыгнула и едва не сбила с ног. Хорошо, что пес был хотя бы в наморднике, а то иначе не обошлось бы без травм, — рассказала КП-Новосибирск мама пострадавшей девушки.

По словам женщины, хозяин собаки пытался утихомирить ее, но овчарка не слушалась команд. Сибирячка также отметила, что не первый раз видит этого мужчину, выгуливающего свою питомицу без поводка.

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