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НовостиОбщество9 апреля 2023 3:05

Под Новосибирском построят центр лечения и реабилитации диких животных

Его планируют открыть в 2024-2025 году
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Центр будет находится в Кудряшовском бору. Фото: t.me/monprirodi

Центр будет находится в Кудряшовском бору. Фото: t.me/monprirodi

Под Новосибирском построят центр лечения и реабилитации диких животных. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Евгений Шестернин, министр природных ресурсов и экологии НСО.

- Посмотрели подходящие для строительства реабилитационного центра места в Кудряшовском бору. Это будет центр для лечения и ветеринарной реабилитации животных, - сообщается в телеграм-канале.

Как отметил министр, после лечения животных будут отпускать в заказники или другое привычное место обитания.

- Приблизительно центр запустят в 2024 – 2025 году, - уточнил Евгений Шестернин.

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