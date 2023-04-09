Центр будет находится в Кудряшовском бору. Фото: t.me/monprirodi

Под Новосибирском построят центр лечения и реабилитации диких животных. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Евгений Шестернин, министр природных ресурсов и экологии НСО.

- Посмотрели подходящие для строительства реабилитационного центра места в Кудряшовском бору. Это будет центр для лечения и ветеринарной реабилитации животных, - сообщается в телеграм-канале.

Как отметил министр, после лечения животных будут отпускать в заказники или другое привычное место обитания.

- Приблизительно центр запустят в 2024 – 2025 году, - уточнил Евгений Шестернин.

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