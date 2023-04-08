В Новосибирске в 2023 году на улице Сибиряков-Гвардейцев запустят скоростные трамваи

В Новосибирске в этом году на улице Сибиряков-Гвардейцев планируется запустить скоростной трамвай. Фото: Виталий ТИМКИВ

В Новосибирске в этом году на улице Сибиряков-Гвардейцев планируется запустить скоростной трамвай. Для него уже начали прокладывать новые рельсы. Обособленная и приподнятая линия позволит вагонам двигаться по маршруту без задержек.

Как пояснили «Новосибирские новости», этот же подход будут использовать при ремонте путей на улице Мира и над рекой Тулой. Кроме того, в ходе строительства четвертого моста протянут новую трамвайную линию на улице Широкой, с подъемом на эстакаду. Ее протяженность составит больше километров.

Обновят и парк трамваев. В Новосибирск из Белоруссии доставят десять кузовов. Их начнут поставлять в конце лета: тогда специалисты приступят к сборке готовых вагонов. Завершить ее планируется до конца декабря.

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