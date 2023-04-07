Губернатор Новосибирской области проконтролировал ход строительства кампуса мирового уровня НГУ. Фото: правительство НСО.

Губернатор НСО Андрей Травников посетил строительную площадку, где возводят кампус НГУ мирового уровня. Глава региона проконтролировал ход работ по строительству Специализированного учебно-научного центра НГУ, комплекса общежитий, сообщает правительство Новосибирской области.

По данным правительства, на площадке обустраивают внутренние стены учебного корпуса и досугового центра СУНЦ НГУ. А также занимаются отделкой помещений индивидуального теплового пункта. Монтируют оборудование и проводят кровельные работы.

Ввести объекты в эксплуатацию планируют к сентябрю 2024 года.

– Строительство кампуса мирового уровня НГУ, наряду с возведением СКИФа, – флагманский проект программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0», реализуемой под контролем Правительства региона, – уточнили в правительстве НСО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber