Дом офицеров в Новосибирске могут передать частникам

Новосибирские общественники просят не передавать частникам Дом офицеров. Фото: Дом офицеров.

В Новосибирске Дом офицеров на Красном проспекте могут передать в аренду бизнесмену. Глава РАТМ Холдинга Эдуард Таран обратился в Минобороны России с этим предложением, сообщает «Царьград Новосибирск».

Региональные общественники и военные в отставке обратились к президенту России, полпреду в СФО и главе комитета Госдумы по обороне с просьбой не допустить передачи Дома офицеров в частные руки.

Авторы письма сообщают, что передача здания-памятника частникам вызовет негативную реакцию у новосибирцев.

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