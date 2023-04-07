«За раз перенесла четыре инсульта»: 31-летняя учительница музыки умерла в свой день рождения под Новосибирском

Под Новосибирском умерла 31-летняя учитель музыки, за раз перенесшая 4 инсульта. Фото: официальный сайт "Лицей Технополис".
В рабочем поселке Кольцово умерла 31-летняя Яна Кизякова, учитель музыки в «Лицее Технополис». Трагическую весть КП-Новосибирск сообщили ученики молодой учительницы.
– У нее случился инсульт. Забрала скорая. Пока везли, произошло еще три инсульта. После чего она впала в кому и умерла в больнице, – уточнила одна из учениц Яны Кизяковой.
По ее словам, учительницы не стало в ее день рождения.
– Она была лучшим педагогом, которого я знала, – говорит девушка.
Редакция КП-Новосибирск приносит искренние соболезнования родным и близким Яны Кизяковой.
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