В Новосибирске образовалась свалка из кресел давно закрытого кинотеатра

В Новосибирске нашли свалку из кресел кинотеатра. Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

Новосибирцы обнаружили несанкционированную свалку в Ленинском районе между улицей Широкой и котлованом Левая Обь. Местный житель увидел груду кресел из кинотеатра на дороге, ведущей к гаражам. Он сообщил об этом в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина предположил, что в кинотеатре меняли сидения, а мусор решили свалить возле Обского залива. На креслах указан логотип «Люксор». Этот кинотеатр в «Галерее-Новосибирск» закрыли в 2019 году.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили КП-Новосибирск, что по данному инциденту проводится проверка.

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