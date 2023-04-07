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НовостиОбщество7 апреля 2023 2:27

В Новосибирске 10-летний ребенок заявил, что его высадили из автобуса из-за терминала без батареек

Водитель утверждает, что не делал этого
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Ребенок рассказал, что его высадили из автобуса, потому что не смогли рассчитать по социальной карте.

Ребенок рассказал, что его высадили из автобуса, потому что не смогли рассчитать по социальной карте.

Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Новосибирске 10-летний ребенок рассказал маме о том, что его высадили из автобуса, потому что не смогли принять оплату по социальной карте. Мама обратилась к перевозчику за разъяснениями. Инцидент произошел 5 апреля, уточнили в компании перевозчика «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1».

Мальчик сел в автобус № 52к на остановке «Морской проспект» в Академгородке. Как он объяснил маме, его высадили через три остановки из-за того, что терминал был без батареек.

– Наши сотрудники говорят, что не высаживали ребенка. Мы будем проводить служебное расследование, брать записи с камер видеонаблюдения, потому что дети, бывает, обманывают, – сообщили КП-Новосибирск в компании.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области уточнили КП-Новосибирск, что по данному факту проводится проверка.

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