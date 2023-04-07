В Новосибирске 10-летний ребенок заявил, что его высадили из автобуса из-за терминала без батареек

Ребенок рассказал, что его высадили из автобуса, потому что не смогли рассчитать по социальной карте. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Новосибирске 10-летний ребенок рассказал маме о том, что его высадили из автобуса, потому что не смогли принять оплату по социальной карте. Мама обратилась к перевозчику за разъяснениями. Инцидент произошел 5 апреля, уточнили в компании перевозчика «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1».

Мальчик сел в автобус № 52к на остановке «Морской проспект» в Академгородке. Как он объяснил маме, его высадили через три остановки из-за того, что терминал был без батареек.

– Наши сотрудники говорят, что не высаживали ребенка. Мы будем проводить служебное расследование, брать записи с камер видеонаблюдения, потому что дети, бывает, обманывают, – сообщили КП-Новосибирск в компании.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области уточнили КП-Новосибирск, что по данному факту проводится проверка.

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