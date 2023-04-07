В Новосибирске у 18-летнего инвалида ошибочно диагностировали гепатит С

По словам парня, в лаборатории перепутали реагенты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске у 18-летнего парня-инвалида III группы врачи ошибочно диагностировали гепатит С. Об этом он рассказал КП-Новосибирск. По словам молодого человека, он каждый месяц ложится в стационар, чтобы ему выписывали дорогостоящее лекарство для продолжения терапии.

- В выписке было указано, что нужно сдать анализы на гепатит В, С, флюорографию. Я сдал кровь, пришел за результатами спустя две недели, а мне врач сказал, мол, у вас обнаружен гепатит С. В итоге получилось так, что, скорее всего, в лаборатории перепутали реагенты. Пришел забирать 30 марта, а в больницу надо было 3 апреля - рассказал КП-Новосибирск парень.

По словам новосибирца, ему пришлось делать экспресс-тест. Его он сделал за свой счет.

- В итоге гепатит не подтвердился. Я не понимаю, как можно было сделать такую ошибку? – возмущается парень.

КП-Новосибирск обратились за комментарием к юристу Евгению Павлову, чтобы он объяснил, как действовать в таких случаях.

- Парень может обратиться с претензией в поликлинику и лабораторию, чтобы ему возместили деньги за платный анализ. Если не возместят, то может обратиться в страховую компанию по медицинскому полису. Страховая проведет проверку и обяжет возместить деньги, - рассказал КП-Новосибирск Евгений Павлов.

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